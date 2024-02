I due SMART Tracker per localizzare ogni OGGETTO ora su Amazon in sconto

Una coppia di smart tracker, o localizzatori, arriva oggi su Amazon con uno sconto spaziale, in grado di polverizzare gli AirTag di Apple.

I due dispositivi di Atuvos, che verranno fuori dalla stessa confezione, beneficiano di un coupon da 10 € che abbassa il prezzo della coppia a soli 29,99 €. Due anni di garanzia e spedizione rapida sono il motivo in più per acquistarli.

Con i due smart tracker di ATUVOS trovi qualsiasi cosa

Più che un punto di forza, si tratta di una vera sorpresa: questi due smart tracker di Atuvos possono essere utilizzati tranquillamente con l’applicazione “Dov’è” di Apple. Esatto: potranno essere accoppiati ad un iPhone o ad un qualsiasi dispositivo con la “Mela” in pochissimi secondi.

La precisione con cui i due localizzatori riescono a farsi trovare è impressionante, il tutto grazie al raggio Bluetooth fino a 200 piedi. Niente paura se avete perso l’oggetto a cui avete collegato uno dei due smart tracker: è cura dell’applicazione ufficiale o di “Dov’è” inviare una notifica non appena il dispositivo comparirà di nuovo nella rete del vostro smartphone. La resistenza all’acqua è certificata dallo standard IP67 mentre la batteria arriva a garantire oltre un anno di autonomia.

Il motivo principale per acquistare questi due smart tracker sta ovviamente nel rapporto tra qualità e prezzo. Non hanno praticamente nulla da invidiare agli AirTag di Apple ma allo stesso tempo costano meno e sono più resistenti, essendo meno delicati.

La connessione con il dispositivo principale principale è fulminea, l’utilizzo super intuitivo e inoltre la batteria dura, come detto, davvero tanto. Non c’è praticamente nulla di meglio, figuriamoci ad un prezzo del genere; Amazon offre infatti un coupon da 10 € a coloro che vorranno acquistare questo tandem di localizzatori. Il prezzo scende dunque a 29,99 € con spedizione in un solo giorno e con due anni di garanzia compresi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.