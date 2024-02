I Google Pixel 8 ricevono la funzione Cerchia e Cerca dei Galaxy S24

Con tutte le novità che hanno riguardato il piano hardware ed estetico, sono arrivate anche delle nuove funzioni per i Galaxy S24 di Samsung. Alla presentazione gli utenti si sono ritrovati di fronte ad un vero capolavoro: l’intelligenza artificiale non è mai stata così determinante all’interno di uno smartphone. È stato introdotto, con la collaborazione di Google, un nuovo modo di effettuare ricerche sul trittico di top di gamma del colosso sudcoreano. Tutto ciò che bisogna fare è cerchiare e cercare.

Tenendo premuto sulla barra di navigazione, si potrà cerchiare ciò che si desidera cercare. Google aveva promesso che la funzionalità sarebbe arrivata anche per la serie Google Pixel 8 entro la fine del mese di gennaio, ed effettivamente è ciò che è successo. L’azienda ha rispettato i tempi e ha cominciato a rilasciare la feature “Cerchia e cerca” anche per Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

“Cerchia e cerca” dei Galaxy S24 arriva anche sui Google Pixel 8

Anche se la funzione di ricerca IA non è arrivata subito per tutti coloro che possiedono un Pixel 8 o 8 Pro, più persone riferiscono di aver avuto l’opportunità di riceverla. Sembra che ci sia bisogno di alcun aggiornamento specifico dell’app Google o di un aggiornamento del sistema. Il tutto dovrebbe essere abilitato mediante un interruttore lato server. Ci sono invece alcune persone che riferiscono di un aggiornamento necessario per l’app Google, per cui la situazione può variare da persona a persona o meglio da paese a paese.

A dover ricevere l’aggiornamento dovrebbero essere tutti gli utenti nel mondo, ma almeno per il momento non è stato così. I primi riscontri arrivano da Australia, Austria, Canada, Germania, Italia, Serbia, Singapore, Svizzera e Stati Uniti.

Riguardo alla libertà di utilizzo della nuova funzionalità, si sa poco quanto nulla. Neanche Samsung infatti ha deciso cosa farà in futuro: lascerà tutto gratis o pretenderà un pagamento?