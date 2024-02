Se il/la tua partner non può fare a meno di ascoltare musica anche quando è fuori casa, ecco il regalo perfetto da acquistare nel giorno di San Valentino. Gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 3, con design che isola dal rumore esterno, oggi costano solo 49,99 euro grazie allo sconto del 38% sul prezzo di listino.

Amazon oggi sconta di 30€ i Jabra Elite 3, gli auricolari Bluetooth per ascoltare musica alla massima qualità

Gli Elite 3 presentano un design compatto ed elegante. Sono leggeri e comodi da indossare per lunghi periodi, grazie ai tre gommini in silicone di diverse dimensioni inclusi nella confezione. La resistenza all’acqua e alla polvere IP55, poi, li rende perfetti per l’allenamento o per l’utilizzo in condizioni atmosferiche avverse.

Nonostante il prezzo (relativamente) contenuto, gli Elite 3 offrono un suono sorprendentemente ricco e dettagliato. I bassi sono potenti e ben definiti, mentre le frequenze medie e alte sono chiare e cristalline. L’equalizzatore personalizzabile nell’app Jabra Sound+ consente di adattare il suono alle proprie preferenze.

Le funzionalità chiave degli auricolari sono le seguenti:

Cancellazione del rumore passivo : I gommini in silicone creano una barriera fisica che blocca il rumore ambientale, permettendoti di immergerti nella tua musica o nei tuoi podcast.

: I gommini in silicone creano una barriera fisica che blocca il rumore ambientale, permettendoti di immergerti nella tua musica o nei tuoi podcast. HearThrough : Questa funzione ti permette di ascoltare l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari, utile per attraversare la strada o per parlare con qualcuno.

: Questa funzione ti permette di ascoltare l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari, utile per attraversare la strada o per parlare con qualcuno. Controllo vocale : Gli Elite 3 sono compatibili con gli assistenti vocali Siri, Google Assistant e Alexa, permettendoti di controllare la musica, le chiamate e altre funzioni con la tua voce.

: Gli Elite 3 sono compatibili con gli assistenti vocali Siri, Google Assistant e Alexa, permettendoti di controllare la musica, le chiamate e altre funzioni con la tua voce. Bluetooth 5.2 : La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e affidabile con il tuo dispositivo.

: La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e affidabile con il tuo dispositivo. Autonomia: Gli auricolari offrono fino a 7 ore di autonomia con una singola carica, che può essere estesa fino a 28 ore con la custodia di ricarica.

Avrai dunque capito che i Jabra Elite 3 rappresentano un’eccellente scelta per chi desidera un paio di auricolari true wireless di qualità senza spendere una fortuna (e oggi c’è anche uno sconto del 38% di cui approfittare). Offrono un suono ricco e coinvolgente, una vestibilità comoda e una serie di funzionalità avanzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.