I Looktech AI glasses con realtà aumentata quasi pronti al lancio

La startup Looktech ha di recente lanciato una campagna crowdfunding sul sito Kickstarter per lanciare il suo nuovo prodotto, gli occhiali smart Looktech AI glasses.

Questo accessorio dovrebbe essere in grado di abbinare due tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e la Realtà Aumentata, con l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il mondo digitale.

La raccolta fondi, a quanto pare, è andata ben oltre le più rosee aspettative: a 47 giorni del termine della campagna, la stessa ha raccolto oltre 290.000 dollari a fronte di un obiettivo prefissato di circa 19.000. Questi risultati, di fatto, aprono al lancio degli Looktech AI glasses per aprile 2025, come preannunciato dalla stessa startup.

Grazie a un sofisticato sistema di AI integrato, questi occhiali sono in grado di comprendere e rispondere a una vasta gamma di comandi vocali, rendendo l’interazione con la tecnologia più naturale e intuitiva.

Come funzionano i Looktech AI Glasses e perché sono così interessanti?

I Looktech AI Glasses sono dotati di una fotocamera integrata da 13 megapixel che, combinata con un sistema di riconoscimento degli oggetti, permette l’identificazione di prodotti, cartelli stradali o qualunque altro oggetto.

Gli occhiali sono inoltre dotati di una funzione di traduzione in tempo reale, che permette a chi li indossa di abbattere eventuali barriere linguistiche, dialogando facilmente con persone provenienti da qualunque parte del mondo. Looktech AI Glasses risultano apprezzabili anche per design, con un linee discrete e una complessiva leggerezza. Caratteristiche che rendono tale accessorio indossabile in pressoché qualunque contesto (e per lunghi periodi).

Altro aspetto da non sottovalutare è il costo, che sarà accessibile a tutti. Come sottolineato nel contesto della campagna di crowdfunding, gli occhiali costeranno 240 dollari, nulla a che vedere con tanti altri prodotti simili lanciati sul mercato nel corso degli ultimi anni.