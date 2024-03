I magnifici BEATS Studio Buds+ con ANC costano 50 EURO in meno oggi

Auricolari più belli di questi sono impossibili da trovare, vista la loro estetica e soprattutto il marchio. Quando si parla di Beats, c’è poco da fare: la concorrenza può solo inchinarsi. Oggi Amazon mette a disposizione gli auricolari Studio Buds+, un prodotto davvero eccezionale che garantisce un’estetica senza precedenti e una cancellazione del rumore ad alto livello.

Compatibili sia con il sistema operativo di Apple che con quello Android, queste piccole cuffiette sono potentissime ed hanno una grande autonomia. Questi punti di forza culminano in un grande vantaggio proprio oggi grazie ad Amazon, siccome c’è il 25% di sconto disponibile. Il prezzo di questi Beats oggi raggiunge i 149 € e comprende due anni di garanzia con spedizione rapida.

Gli auricolari più belli di tutti sono disponibili su Amazon, ecco i Beats Studio Buds+

Questi auricolari wireless sono davvero spettacolari, sia per la forma che per le specifiche. Esteticamente i famosissimi Beats Studio Buds+ offrono un design mozzafiato, fatto di una scocca trasparente che mostra tutti i componenti interni. Questa versione esclusiva ovviamente non perde caratteristiche tecniche e propone una cancellazione del rumore attiva di altissimo livello. Il microfono incorporato permette chiamate audio con una nitidezza della voce senza precedenti e sono inoltre anche resistenti al sudore. Grazie alla potente batteria, sono in grado di garantire fino a 36 ore di durata, complice anche la custodia di ricarica.

Gli auricolari Beats Studio Buds+ sono oggi disponibili su Amazon con un grande sconto rispetto al solito. Il colosso li propone con il 25% in meno ad un prezzo di soli 149 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione è rapida.