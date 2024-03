I nuovi AirPods di Apple ad un prezzo da SOGNO su Amazon (-20%)

Il momento esatto per acquistare gli AirPods di terza generazione di Apple è arrivato grazie alle offerte di primavera di Amazon. Gli auricolari migliori in circolazione sono adesso disponibili con un ottimo sconto e con tutte le loro caratteristiche esclusive.

Le cuffiette più amate in assoluto garantiscono potenza audio, grande autonomia e soprattutto un comfort senza precedenti. Oggi lo sconto del 20% permette di acquistarle per 159 € approfittando anche di due anni di garanzia e della spedizione entro un giorno se avete Amazon Prime.

Solo su Amazon gli AirPods 3 costano così poco

Una volta inseriti nelle orecchie, l’utente tende a dimenticarseli. Gli AirPods di terza generazione sono stati pensati appositamente per garantire un comfort inimitabile. Sono potenti dal punto di vista dell’audio con bassi molto profondi e riescono a garantire tecnologie uniche come l’audio spaziale che rileva la posizione della testa mettendo l’utente al centro dell’ascolto di un brano musicale o dell’audio di un film.

Resistono al sudore e garantiscono fino a 30 ore totali di ascolto, 6 ore ogni volta che vengono usati. Da non dimenticare che tutti i comandi possono essere impartiti semplicemente toccando la scocca laterale delle cuffiette.

Il vero vantaggio di acquistare questo prodotto, oltre a pagarlo meno del solito oggi su Amazon, è quello di assicurarsi degli auricolari super performanti per diversi anni. Gli AirPods in generale durano tantissimo, con gli utenti che restano soddisfatti anche dopo tanto tempo. Se non avete mai provato l’audio spaziale, è il momento di farlo: resterete sorpresi da questa straordinaria tecnologia. Un altro punto di forza è ovviamente l’autonomia, con la sensazione di non restare mai senza auricolari lungo la settimana.

Questi AirPods di terza generazione sono fortemente consigliati a tutti, nessuno escluso. Ad un prezzo del genere poi sembra di essere di fronte ad un regalo: costano il 20% in meno per un costo totale di 159 €. Una volta acquistati, ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione in un giorno.