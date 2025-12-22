I PC preassemblati del futuro non avranno memoria RAM?

In un mercato tecnologico sempre più imprevedibile, la crisi che ha colpito la RAM si sta trasformando in un vero e proprio banco di prova sia per i produttori che per i consumatori.

Il recente scenario, dominato da una domanda senza precedenti e da scorte sempre più esigue, ha costretto aziende come Paradox Customs a ripensare completamente il proprio modello di vendita. Una situazione che sta cambiando le regole del gioco per chi desidera acquistare un nuovo prebuilt, spingendo il consumatore verso scelte più consapevoli, ma anche più rischiose.

Il cuore della crisi è da ricercare nell’enorme pressione esercitata dagli AI data center sul comparto produttivo globale. Questi colossi, alimentati dalla necessità di gestire modelli di Intelligenza Artificiale sempre più sofisticati, stanno letteralmente prosciugando la disponibilità di DDR5 e di altri moduli di memoria.

Le esigenze di banda e capacità richieste da queste infrastrutture hanno spostato l’ago della bilancia, lasciando ai consumatori comuni solo le briciole. Il risultato? Un prezzo della RAM che in alcuni casi ha superato ogni aspettativa, triplicando o addirittura quintuplicando rispetto a due anni fa.

Crisi RAM: la strategia di Paradox Customs è una scelta obbligata?

Per far fronte a questo scenario, Paradox Customs ha adottato una soluzione radicale: vendere PC completamente assemblati, ma privi di RAM. In altre parole, il cliente si trova di fronte a una macchina pronta all’uso, ma dovrà occuparsi in autonomia dell’acquisto e dell’installazione della memoria. Una scelta che, almeno sulla carta, può tradursi in un vantaggio economico per chi conosce bene il settore: la possibilità di riciclare vecchi moduli, cercare offerte vantaggiose online o puntare su prodotti usati può infatti ridurre sensibilmente la spesa complessiva. Tuttavia, questa soluzione porta con sé una serie di rischi che non tutti sono pronti ad affrontare.

Il vero ostacolo si presenta quando si entra nel complesso mondo della compatibilità della RAM. Sulle nuove piattaforme Intel e AMD, le differenze tra profili XMP/EXPO, le frequenze sempre più elevate e la varietà di moduli disponibili rendono la scelta della DDR5 tutt’altro che banale. Anche un piccolo errore può portare a instabilità di sistema, schermate blu o addirittura all’impossibilità di avviare il PC. Per chi non ha dimestichezza con questi aspetti tecnici, la decisione di Paradox Customs rischia di trasformarsi in una trappola, dove il risparmio iniziale viene rapidamente annullato da ore di troubleshooting e da potenziali spese aggiuntive.

Responsabilità e garanzia: il nodo irrisolto

Uno degli aspetti più controversi della nuova politica di Paradox Customs riguarda la gestione delle responsabilità. L’azienda, infatti, garantisce ogni componente del sistema tranne la RAM fornita dal cliente. Se il PC non si avvia o manifesta problemi, individuare la causa esatta tra scheda madre, alimentatore o memoria diventa un incubo sia per l’utente che per il servizio di assistenza.

La linea di demarcazione tra difetto di fabbrica e errore dell’utente si fa sottile, aprendo la strada a lunghe dispute su chi debba sostenere i costi di reso o riparazione. In questo contesto, la fiducia nel marchio e nella qualità dell’assistenza diventa un fattore cruciale nella scelta di un prebuilt.

Se la carenza di DDR5 dovesse protrarsi oltre il 2025, è plausibile che anche altri produttori seguano l’esempio di Paradox Customs, trasformando il classico PC «chiavi in mano» in un prodotto modulare, dove il cliente partecipa attivamente alla scelta e all’assemblaggio della memoria. Per gli appassionati e i più esperti, questa evoluzione rappresenta un’opportunità per personalizzare ulteriormente il proprio sistema e risparmiare sui costi. Tuttavia, per l’utente medio che cerca semplicemente un computer funzionante, il rischio di complicazioni tecniche e di costi nascosti è dietro l’angolo.