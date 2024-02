I Pixel Watch 2 di Google BATTE l'Apple Watch, il prezzo Amazon è STRACCIATO

È spettacolare l’offerta che oggi Amazon propone agli utenti che non aspettavano altro che un nuovo smartwatch da acquistare. Il Google Pixel Watch 2 è disponibile in sconto e con tutta la sua bellezza.

Questo orologio è infatti il più bello in circolazione e non solo: è anche un top di gamma che costa meno rispetto agli altri. Amazon garantisce il suo acquisto ad un prezzo di soli 299,90 € grazie all’offerta a tempo che comporta il 9% di sconto. Già domani potrà essere a casa vostra peraltro con due anni di garanzia come al solito.

Il Google Pixel Watch 2 è in sconto, è un vero top

Dal design circolare ed inusuale, questo Google Pixel Watch 2 si distingue particolarmente. Il bellissimo display OLED da 1,4″ di ampiezza garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce del sole di tutte le informazioni che è in grado di mostrare.

Può monitorare tranquillamente il battito cardiaco, la gestione dello stress, l’ossigeno nel sangue e anche le cadute. Ovviamente è in grado di ricevere notifiche e chiamate in ogni momento direttamente in simultanea con lo smartphone. Oltre a questo, può effettuare anche un ECG.

Il punto forte di questo smartwatch è sicuramente il design, totalmente inusuale rispetto a tutti gli altri top di gamma. Google ha pensato ad una cassa circolare, che comprende ugualmente tutte le migliori funzioni e soprattutto un versatilità fuori dal comune. Il Pixel Watch 2 è in grado di adattarsi molto di più degli altri orologi di ultima generazione, e può essere indossato veramente per qualsiasi evenienza. Questo è il motivo principale per preferirlo agli altri.

Ovviamente costa anche meno in confronto ad un Apple Watch ad esempio, garantendo le stesse funzionalità. Oggi Amazon lo propone con un’offerta a tempo a soli 299,90 € con spedizione veloce e con i soliti due anni di garanzia.

