I prossimi laptop Surface saranno i primi veri PC con IA integrata

Stando a quanto riportato da Window Central, Microsoft è in procinto di lanciare sul mercato una nuova gamma di laptop Surface, facendo leva su nuove funzionalità basate interamente sull’Intelligenza Artificiale.

Voci di corridoio, infatti, parlano di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 dotati di un’unità di elaborazione neurale (NPU) di nuova generazione, con opzioni basate su Intel e Arm. Oltre alle introduzioni basate sull’IA, inoltre, i suddetti dispositivi apporteranno anche altre migliorie apprezzabili dall’utenza.

A quanto pare, per esempio, Surface Pro 10 dovrebbe avere un display più luminoso capace di supportare l’HDR e con un rivestimento antiriflesso. Lo schermo in questione dovrebbe essere in grado di gestire senza problemi risoluzioni da 2160 x 1440 o 2880 x 1920 pixel. I display, a quanto pare, potrebbero presentarsi simili a quelli di Surface Laptop Studio, dunque con angoli arrotondati.

Ricollegandoci al discorso IA, i nuovi laptop proposti da Microsoft potrebbero presentare un nuovo pulsante appositamente studiato per avviare Copilot.

Surface Pro 10 e Surface Laptop 6: IA integrata e non solo

I rumors parlano di nuovi chip Snapdragon X per i dispositivi Arm, appositamente progettati per favorire le funzioni legate all’IA che Microsoft includeranno nelle prossime versioni di Windows. Anche le prestazioni delle batterie, a quanto pare, dovrebbero risultare sensibilmente migliorare rispetto al passato.

Focalizzandoci invece su Surface Laptop 6, per Windows Central si parla di modelli da 13,8 e 15 pollici. Le voci parlano, anche in questo caso, di un display arrotondato con cornice più sottile rispetto al passato.

Lato connettività, questi prodotti dovrebbero garantire una certa libertà d’azione. Si parla di due per USB-C, una per USB-A e una per la ricarica di Surface Connect. Si dice inoltre che il dispositivo sia dotato di un touchpad tattile e anch’esso presenti un pulsante dedicato a Windows Copilot.

Riguardo il debutto sul mercato di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 si parla di una non meglio precisata finestra di lancio durante il prossimo anno.