I Soundcore sono AURICOLARI wireless con super BATTERIA, il prezzo è FOLLE

Non è raro trovare auricolari di gran livello su Amazon, ma questi superano nettamente tutte le aspettative anche in virtù del prezzo che hanno: in sconto oggi ci sono i Soundcore Life A1. Queste piccole cuffie true wireless garantiscono un audio molto potente e personalizzabile, oltre ad un’autonomia praticamente infinita.

C’è la ricarica rapida, c’è l’impermeabilità e inoltre c’è anche un gran prezzo. Grazie al 5% di sconto dell’offerta a tempo che Amazon oggi applica, il costo finale degli auricolari Soundcore è di soli 34,99 €. Il costo comprende anche la spedizione in un giorno e due anni di garanzia.

Gli auricolari Soundcore Life A1 hanno ben 35 ore di autonomia

Piccoli, comodi e soprattutto molto potenti. Questo è il riassunto perfetto degli auricolari Soundcore Life A1, quei true wireless che garantiscono anche una grande autonomia, addirittura 35 ore in totale.

Ci sono 3 modalità audio personalizzabili in base alle proprie esigenze e ci sono driver da 8 mm che hanno diaframmi compositi a triplo strato per un suono più potente con il 40% di bassi in più.

I punti di forza dunque sono la super batteria, comprendendo anche la custodia di ricarica, l’audio molto potente che può essere personalizzato e soprattutto il prezzo di vendita. Da non dimenticare anche la possibilità di utilizzarle sotto la pioggia in quanto queste cuffie sono impermeabili con grado certificato IPX7.

Oggi il prezzo di vendita è il fiore all’occhiello, siccome Amazon ha ben pensato di abbassare ulteriormente il prezzo già vantaggioso di per sé. Questi auricolari costano infatti oggi solo 34,99 € siccome c’è un ulteriore 5% di sconto. Tutto ciò garantisce anche due anni di garanzia e la spedizione veloce.