I tracker che battono gli AirTag oggi in sconto DI COPPIA su Amazon (-20%)

Su Amazon arrivano oggi due smart tracker di eufy, quei piccoli dispositivi GPS utili per ritrovare un bagaglio, una borsa o qualsiasi altra cosa a cui vengono attaccati.

Il prezzo in sconto del 20% oggi equivale ad una somma di 39,99 € compresi due anni di garanzia e soprattutto la spedizione veloce.

I tracker di eufy superano gli AirTag, oggi costano pochissimo

Molto piccoli e semplici da utilizzare, questi smart tracker di eufy sono l’acquisto da fare oggi. Trovare un dispositivo o un qualsiasi oggetto a cui li si collega diventa un gioco da ragazzi grazie all’applicazione ufficiale o anche grazie ai sistemi operativi di Apple siccome c’è l’integrazione totale. I localizzatori sono infatti compatibili con l’app “Dov’è” per cui risulteranno disponibili e visibili come se fosse degli AirTag. L’autonomia è uno dei punti di forza assoluti siccome la batteria sembra non esaurirsi mai.

Giunti alle dovute conclusioni e considerazioni, chiunque può perdere un mazzo di chiavi o un qualsiasi zaino durante la giornata. Immaginate ora di avere all’interno uno di questi smart tracker di eufy: ci metterete un attimo a ritrovare quanto perso. Il vero punto di forza è la semplicità di utilizzo, siccome non bisogna fare nulla di articolato per poter usufruirne. Il funzionamento integrato con iOS poi è una vera chicca, qualcosa che gli utenti cercano.

