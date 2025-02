I tuoi dati sono ovunque nel web: ecco come eliminarli facilmente

Ogni giorno, senza nemmeno accorgertene, le tue informazioni personali finiscono nelle mani di società di marketing e broker di dati. Questo porta a pubblicità mirate, fastidiose chiamate di telemarketing e, nei casi peggiori, al rischio di furti di identità. Fortunatamente, esiste un modo per riprendere il controllo della tua privacy online: Incogni, lo strumento che automatizza la rimozione dei tuoi dati dai database di decine di aziende.

Oggi, grazie a un’offerta speciale, è possibile attivare Incogni a 6,99€ al mese invece di 13,98€, con un risparmio del 50% sul piano annuale.

Come funziona Incogni e perché è così efficace

Incogni si occupa di contattare direttamente i data broker che archiviano le tue informazioni personali, richiedendone la cancellazione in base alle normative vigenti sulla protezione dei dati, come il GDPR in Europa e il CCPA in California. Il processo è completamente automatizzato: dopo aver avviato il servizio, lo strumento si occupa di tutto, inviando richieste e monitorando l’andamento della rimozione.

Il database di Incogni viene costantemente aggiornato per individuare nuove aziende che potrebbero essere in possesso dei tuoi dati. Questo significa che la protezione non si limita a un intervento una tantum, ma è continua nel tempo. Inoltre, riceverai report dettagliati sulle eliminazioni effettuate, così da avere sempre sotto controllo il processo.

Eliminare i propri dati dal web manualmente richiederebbe settimane di lavoro e un numero infinito di email e richieste legali. Con Incogni, tutto avviene in automatico, facendoti risparmiare tempo e riducendo al minimo il rischio che le tue informazioni vengano vendute a terzi senza il tuo consenso.

Approfitta dell’offerta e attiva il piano annuale a 6,99€ al mese, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard. La tua privacy vale molto di più: vai sul sito di Incogni e attivalo, non lasciare che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate.