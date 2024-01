IceDrive, il cloud offre sconti da non perdere su tutti i piani

IceDrive è un servizio di cloud storage che offre spazio di archiviazione sicuro e conveniente. L’azienda ha recentemente lanciato una nuova campagna promozionale che offre sconti su tutti i piani. Tra i più convenienti troviamo i pacchetti annuali, che sono anche i più richiesti.

La promozione è valida ancora per pochi giorni. Nei dettagli, i piani annuali hanno le seguenti tariffe: Pro I da Tb (59 Euro anziché 72 Euro), Pro III da 3 Tb (120 Euro, anziché 144 Euro), Pro X da 10 Tb (299 Euro anziché 360 Euro).

Spazio e sicurezza con IceDrive

Crittografia, sincronizzazione, backup automatico e accesso condiviso. Sono queste alcune caratteristiche principali del cloud IceDrive, tutto in un prodotto che mette insieme sicurezza e tanto spazio. Ideale per qualsiasi tipo di professionista e azienda che ha bisogno di un cloud gigante e blindato per proteggere i propri dati.

Ecco cosa offre IceDrive

Crittografia AES a 256 bit : tutti i file archiviati su IceDrive sono crittografati per garantire la massima sicurezza.

: tutti i file archiviati su IceDrive sono crittografati per garantire la massima sicurezza. Sincronizzazione multipiattaforma : i file archiviati su IceDrive sono sincronizzati su tutti i dispositivi, in modo da poterli accedere da qualsiasi luogo.

: i file archiviati su IceDrive sono sincronizzati su tutti i dispositivi, in modo da poterli accedere da qualsiasi luogo. Accesso condiviso : i file possono essere facilmente condivisi con altri utenti, anche se non hanno un account IceDrive.

: i file possono essere facilmente condivisi con altri utenti, anche se non hanno un account IceDrive. Backup automatico: i file sono automaticamente sottoposti a backup su IceDrive, in modo da essere protetti da eventuali perdite o danneggiamenti.

I piani IceDrive

Pro I: offre 1 TB di spazio di archiviazione, crittografia AES a 256 bit, sincronizzazione multipiattaforma, accesso condiviso e backup automatico.

Piano III: offre 5 TB di spazio di archiviazione, le stesse funzionalità del piano Pro I e la possibilità di creare fino a 5 account aggiuntivi.

Pro X: offre 10 TB di spazio di archiviazione, le stesse funzionalità dei piani Pro I e III e la possibilità di creare un account per ogni dipendente.

I pacchetti IceDrive offrono un risparmio significativo sui piani mensili, annuali e quinquennali e ti danno tutta la sicurezza di cui i tuoi files hanno bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.