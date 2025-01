Il 2025 è l'anno dei ponti: approfitta delle vacanze extra con le promo ITA Airways

Il 2025 sarà l’anno perfetto per viaggiare, grazie a un ricco calendario di ponti strategici che ti permetteranno di ottenere fino a 32 giorni di vacanza utilizzando soltanto 6 giorni di ferie. Vuoi sfruttare al meglio queste occasioni? C’è ITA Airways che, con le sue promozioni, ti permette di viaggiare verso l’Italia, l’Europa o il resto del mondo a prezzi abbordabili. Vediamo alcune delle migliori promozioni per pianificare al meglio il tuo prossimo viaggio.

Il prossimo ponte? 10 giorni di vacanza a Pasqua

Se desideri una pausa invernale o un city break, febbraio e marzo sono i mesi perfetti per scoprire nuove destinazioni in Italia con le offerte di ITA Airways. La compagnia di bandiera offre infatti, per viaggiare all’interno del nostro Paese, tariffe vantaggiose a partire da soli 44 euro (andata, senza ritorno).

La rete ITA Airways raggiunge gran parte degli aeroporti italiani: vola verso Venezia da 126 euro, Palermo da 105 euro, Napoli da 137 euro e Reggio Calabria da 124 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi per soluzioni che includono sia l’andata che il ritorno.

Preferisci vedere il mondo? Allora non perderti Tokyo da 894 euro, Chicago da 509 euro, Bangkok da 702 euro, New York da 444 euro e Miami da 515 euro. Anche in questo caso, la tariffa è da intendersi comprensiva di andata e ritorno. Per quanto riguarda i bagagli, con ogni biglietto sono inclusi accessorio, bagaglio a mano e bagaglio in stiva (ad eccezione della tariffa Economy Light).

Sfrutta al meglio i giorni di vacanza del 2025, grazie a ITA Airways. Il prossimo grande ponte sarà quello di aprile, in cui la combinazione tra Pasqua e la Festa della Liberazione permette di godere di ben 10 giorni di pausa con appena 3 giorni di ferie. Approfitta delle promozioni lanciate dalla compagnia di bandiera acquistando il tuo biglietto direttamente online.