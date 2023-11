Ogni volta che devi partire vivi con l’ansia che la tua borsa non rispetti i criteri Ryanair? Da oggi puoi evitarti tutto questo perché abbiamo scovato su Amazon il bagaglio a mano perfetto, si tratta di uno zaino che presenta esattamente le dimensioni che le compagnie aeree esigono per non imbarcare la valigia.

Non solo rispetta tali parametri ma oggi è anche in sconto su Amazon e lo paghi solamente 29,98 euro! E poi diciamolo è anche uno zaino figo per tantissimi altri impieghi.

Il bagaglio a mano perfetto dalle dimensioni 40x20x25 ad un prezzo bassissimo!

Grazie alle sue dimensioni questo bagaglio a mano è adatto per le seguenti compagnie aeree: Ryanair, EasyJet, Flybe, TUI, Lufthansa, Jet2, Qantas, Etihad, Emirates, Norwegian, Delta, Iberia, Virgin Atlantic, British Airways e Turkish Airlines.

Presenta diversi scomparti tra cui: Una tasca separata per riporre l’ombrello, uno scomparto per laptop con fascia elastica, una parte interna con cerniera per le cose personali, due tasche interne aperte per ipad o libri, tasca anteriore per biglietto o chiavi, ampio scomparto principale per vestiti e altri elementi essenziali di viaggio e poi una tasca antifurto per telefono.

Questo zaino è stato progettato per alleviare lo stress e il carico su schiena e spalle. Viene impiegato un materiale traspirante a nido d’ape per la tracolla imbottita e il lato posteriore e manteniamo fresco quando lo portate per lungo tempo e il design della fibbia di sostegno del torace può ridurre il peso delle spalle in una direzione. Inoltre, una cintura è progettata per il bagaglio a mano, lo zaino può essere fissato al bagaglio ed è leggero da trasportare.

Realizzato in materiale composito resistente all’acqua, con cerniere di alta qualità e cuciture rinforzate per una lunga durata.

Prendilo ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.