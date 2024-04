Il bellissimo SPEAKER Bluetooth JBL Clip 4 crolla del 42% su Amazon

L’estate si avvicina e la voglia di ascoltare musica all’aperto diventa sempre più insistente. Per farlo, prima che le condizioni meteo si sistemino definitivamente, serve uno speaker Bluetooth di gran livello, uno di quelli da portarsi dietro in ogni occasione. Ecco che magicamente torna in sconto uno dei più belli in assoluto, ovvero il Clip 4 di JBL.

Dotato di un pratico gancio con cui attaccarlo a qualsiasi zaino, borsa e quant’altro, il prodotto è potentissimo e resistente all’acqua. Oltre a queste caratteristiche poi c’è anche una discreta autonomia, seguita da un prezzo oggi in crollo su Amazon. Basta infatti spendere 37,99 € per portarlo a casa siccome c’è il 42% di sconto. Ovviamente non mancano i due anni di garanzia e la spedizione in due giorni.

Lo agganci dove vuoi e suona da Dio, ecco il Clip 4 di JBL in sconto

Colorato, resistente e soprattutto potente, lo speaker Bluetooth portatile di JBL è diventato famosissimo. Sono moltissime le persone che hanno acquistato questo straordinario Clip 4, restando più che soddisfatte.

L’autonomia che porta il prodotto a durare più di 10 ore e la resistenza all’acqua ne fanno un vero top nella sua categoria. Il pratico moschettone consente di agganciarlo ovunque e quindi di portarlo con sé senza la paura di perderlo. La potenza del suono è veramente incredibile e a contribuire ovviamente sono i bassi molto profondi.

Il vero punto di forza, oltre alla grande autonomia che è uno dei motivi principali per cui le persone lo comprano, è il prezzo di vendita. Lo speaker di JBL oggi costa infatti 37,99 € con due anni di garanzia.