Il BEST-BUY delle offerte di primavera è il REDMI Note 12 (-22%)

Una gran quantità di smartphone è disponibile in promozione durante le offerte di primavera di Amazon ma il prodotto migliore è sicuramente il Redmi Note 12. Questo smartphone, per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo, non rivali.

Provvisto di un sistema a tre fotocamere e di un ampio display, possiede anche un ottimo hardware. È il telefono ideale per chi non vuole spendere molto avendo però tutte le possibilità a propria disposizione.

Il Redmi Note 12 arriva oggi nella variante colorata di grigio (Onyx Gray) e con uno sconto del 22%. Il prezzo finale con le offerte di primavera equivale pertanto a soli 129,90 € per la variante da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Gli anni di garanzia sono due essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon. Basta attendere due giorni per riceverlo a casa.

Il Redmi Note 12 ha 5000 mAh di batteria, Amazon quasi lo regala

Con un meraviglioso display AMOLED da 6,67″ a 120 Hz di frequenza di aggiornamento, il Redmi Note offre immagini davvero chiare e nitide. Anche gli scatti sono eccezionali grazie al comparto fotografico con sensore principale da 50 MP. La batteria da 5000 mAh consente allo smartphone di durare ben oltre la giornata ed ha la facoltà di ricaricarsi a 33W di potenza. Il design poi sembra rassomigliare quello di un top di gamma con angoli squadrati che favoriscono una presa salda.

Giunti alle conclusioni, questo smartphone è consigliato per tutte le persone che hanno un budget limitato ma che non vogliono precludersi alcuna possibilità. Con un prezzo molto basso si può avere una fotocamera davvero performante, apprezzata dai tanti utenti che hanno usato lo smartphone fino ad oggi. Il vero punto di forza però corrisponde alla batteria, un’unità in genere in dotazione ai top di gamma del mercato.

Oggi il prezzo di questo Redmi Note 12 tocca i 129,90 € grazie allo sconto del 22% dovuto alle offerte di primavera. Il telefono è disponibile con due anni di garanzia e spedizione veloce.