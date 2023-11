Su Amazon continuano ad arrivare ondate di sconti! Non si arrestano le offerte legate al Black Friday (per la gioia di tanti utenti), e le ultime annunciate riguardano una specifica categoria, quella degli Smart TV 4K. A guardare la lista delle new entry, ci sono anche le proposte di Sony della gamma BRAVIA, tra le migliori sul mercato.

Non perdiamo però ulteriore tempo: è il momento di farsi travolgere dalle promo!

Nuova ondata di offerte sugli Smart TV 4K: il Black Friday di Amazon è inarrestabile

Sony BRAVIA | KD-55X80L

Sony BRAVIA XR, XR-55A95L

Sony BRAVIA | KD-65X80L

Hisense 55″ QLED 4K 2023 55A72KQ

Hisense 75″ QLED 4K 2023 75A72KQ

Hisense 50″ UHD 4K 2023 50E63KT

Hisense 55″ UHD 4K 2023 55E63KT

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.