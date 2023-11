Non c’è da pensarci troppo, bisogna solo cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”. Gli Echo Buds di 2ª generazione sono infatti scontati del 56% su Amazon: la promo Black Friday fa crollare il costo d’acquisto, portandolo a soli 52,99€ (anziché 119,99€). Un vero affare, considerato che gli auricolari Bluetooth supportano la cancellazione del rumore, sono impermeabile e ti permettono di parlare con Alexa.

Cancellazione del rumore, impermeabilità, Alexa, sconto del 56%: gli Echo Buds di 2ª generazione sono un BEST BUY

Gli Echo Buds di seconda generazione sono auricolari Bluetooth con supporto all’audio dinamico e alla cancellazione attiva del rumore (ANC). La qualità dei driver garantisce un audio nitido e bilanciato, il design in-ear che aderisce perfettamente all’orecchio e la cancellazione attiva del rumore eliminano invece rumori di sottofondo.

A proposito del design, i Buds firmati Amazon sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, quindi puoi indossarli anche in palestra e in sessioni d’allenamento all’aperto. Anche quelle più intense.

Essendo a marchio Amazon, non poteva di certo mancare il pieno supporto di Alexa. Puoi infatti ascoltare musica in streaming, podcast e audiolibri Audible con un semplice comando vocale. In alternativa, puoi chiedere “aiuto” ad altri assistenti vocali, ovvero Siri (iOS) e Google Assistant (Android).

Concludo questa breve presentazione segnalandoti una caratteristica che dovrebbe interessare tutti coloro che sono alla ricerca di auricolari wireless: la batteria. Garantiscono 5 ore di riproduzione musicale con un solo ciclo di ricarica, e se consideri anche l’energia messa a disposizione dalla custodia, le ore diventano addirittura 15.

