Il Blackview Tab 16 Pro da 11" distrugge l'iPad nel rapporto qualità-PREZZO

Fino a poche settimane fa non esisteva in quanto non era stato ancora lanciato sul mercato. Oggi è di nuovo disponibile: si tratta del Blackview Tab 16 Pro. Questo fantastico tablet, elaborato proprio per chi vuole avere a disposizione grandi prestazioni, un’estetica da favola e soprattutto un prezzo contenuto, è disponibile su Amazon.

Con un ampio schermo e delle specifiche tecniche da primo della classe, contende tranquillamente il posto ai tablet dei brand più famosi. Da non sottovalutare l’autonomia e il comparto multimediale, che offre addirittura una doppia fotocamera sul retro.

Il prezzo di questo Blackview Tab 16 Pro è oggi di soli 199,99 €. Sono compresi ovviamente due anni di garanzia e anche la spedizione entro un giorno.

Il tablet di Blackview ha 256 GB di memoria e 7700 mAh di batteria

Partendo da un display da 11″ in full HD, questo Blackview Tab 16 Pro mostra fin da subito il suo fiore all’occhiello. Si può dire lo stesso anche per il comparto hardware caratterizzato da ben 16 GB di memoria RAM e da 256 GB di memoria.

Chi vuole ampia autonomia, può stare tranquillo: la batteria da 7700 mAh consente di arrivare fino a fine giornata senza problemi. La doppia fotocamera da 13 + 8 MP sul retro è capace di tirare fuori scatti eccezionali.

Il punto di forza assoluto di questo tablet di Blackview è sicuramente il display molto ampio e in alta definizione. Lo stesso vale per la batteria e per le fotocamere, componenti che di solito si trovano sul tablet molto più costosi. È estremamente consigliato per chi vuole avere un’esperienza lavorativa di un certo tipo ma anche per chi vuole un dispositivo utile per lo svago giornaliero.

