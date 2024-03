Il bracciale SMART che monitora la salute e il fitness a prezzo STRACCIATO

La grande offerta che Amazon propone oggi riguarda un dispositivo ormai indispensabile: un bracciale smart. Comodo, funzionale ed economico, lo smart band sta andando a ruba in queste ore.

Complice di tutto ciò è lo sconto del 35% che garantisce un prezzo finale di soli 25,97 € con due anni di garanzia.

Il bracciale che Amazon stravedendo è il migliore: costa pochissimo

Tra le caratteristiche principali di questo bracciale c’è il bellissimo display da 0,96″ dove vedere tutte le informazioni. Può monitorare il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e anche la pressione sanguigna. Sono 16 le modalità sportive disponibili ed è anche impermeabile fino a 5 ATM. Si possono ricevere anche le notifiche dei messaggi in arrivo o delle chiamate con vibrazione inclusa.

Di prodotti di questo genere ce ne sono tantissimi ed è difficile capire qual è quello adatto a sé stessi. In realtà quando Amazon decide di mettere in sconto dispositivi così interessanti, la selezione è naturale. Con questo smart band Septoui, è semplicissimo scegli: ci sono i sensori per le attività vitali, i sensori per il fitness e anche una discreta autonomia. Il punto di forza vero e proprio è avere tutto al proprio polso con una comodità fuori dal comune e con un prezzo bassissimo.

Questo bracciale è consigliato per tutti coloro che si approcciano al mondo dei wearable e che non vogliono spendere molto avendo comunque un’esperienza eccezionale. Con il 35% di sconto infatti Amazon permette a tutti di portare a casa il dispositivo per 25,97 €, un vero e proprio regalo. Gli anni di garanzia sono sempre due e la spedizione è rapidissima.