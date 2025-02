Il browser Arc Search ora può sincronizzare schede su diversi dispositivi

Il browser Arc Search, reso disponibile inizialmente per macOS e ora disponibile su tutte le principali piattaforme, è un’app in continua evoluzione.

Grazie a un recente aggiornamento, l’apprezzato browser è in grado di sincronizzare le schede tra diversi dispositivi. La novità è stata presentata con l’ultima versione dell’app, ovvero la 133.0.6943.54. Questa, ha inoltre incluso alcune correzioni di sicurezza critiche e un complessivo miglioramento delle prestazioni.

Di fatto ora è possibile aprire schede e visitare siti da uno smartphone Android e poi accedere alle stesse da altre piattaforme, come PC desktop e tablet, oltre a Mac e iPhone. Basta “bloccare” le schede, per fare in modo che le stesse siano collegate all’account e non solo alla singola sessione del dispositivo in uso.

Arc Search e le schede sincronizzate: basterà per rendere il browser una valida alternativa a Chrome?

Questa funzione avanzata, contemporaneamente al lancio di Arc Search su Android avvenuto lo scorso novembre, dovrebbe rendere ancora più appetibile un browser che può vantare un approccio alla ricerca online basato sull’Intelligenza Artificiale.

Oltre alla sincronizzazione tra schede e all’integrazione dell’AI, Arc Search fa leva su caratteristiche come velocità, assenza di distrazioni e cancellazione automatica della cronologia dopo ogni sessione per fare breccia in un mercato già saturo come quello dei browser. Altro punto di forza di questo software è la gestione delle schede, che vengono raggruppate in verticale, sul lato sinistro del display.

Nonostante le ottime premesse, Arc Search deve confrontarsi con dei concorrenti a dir poco agguerriti. La scorsa estate, per esempio, Chrome ha integrato Google Lens, mentre l’ultima versione di Firefox (ovvero la 135) ha rivelato interessanti novità per gli utenti Linux e non solo.