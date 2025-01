Il CEO di Google svela nuovi prodotti e funzioni AI del 2025

Attraverso un’email personale mandata dal CEO di Google, Sundar Pichai, ai dipendenti della compagnia, lo stesso ha presentato in anteprima alcuni prodotti e funzioni legati all’Intelligenza Artificiale che saranno lanciati durante il 2025.

Nella sua lettera, Pichai ha parlato della chiusura del 2024, citando Gemini 2.0, Willow e Veo 2: prodotti AI considerati come molto rilevanti nel contesto delle strategie aziendali. Il CEO ha poi espresso fiducia, evidenziando i progressi di Google nel contesto dell’AI.

As 2024 draws to a close, we reflect on a year of innovation & progress from Google Research, which has enabled us to help address some of the greatest challenges & questions today, covering topics from quantum computing to flood forecasting. Read more at https://t.co/V2CVbP9980 https://t.co/9MCdZyWyWC pic.twitter.com/e6RJVhFsno — Google AI (@GoogleAI) December 19, 2024

Così come logico per un colosso tecnologico di questa portata, l’obiettivo resta sempre il futuro. In tal senso, il 2025 sembra essere ricco di novità interessanti per la compagnia di Mountain View.

Gemini 2.0 Flash, NotebookLM Plus e tanto altro: ecco il 2025 di Google

Alcune delle nuove funzionalità AI su cui sta lavorando Google per il 2025, Pichai parla di Daily Listen, una funzionalità per ottenere podcast su misura. Lo strumento in question risulta attualmente in fase di test, ma promette di riassumere le notizie di Google Discover attraverso una trasmissione audio personalizzata in base alle preferenze dell’utente.

Grandi speranze sono riposte su Gemini 2.0 Flash, che dovrebbe diventare disponibile per tutti gli sviluppatori questo mese. Ciò comporterà aggiornamenti all’app Gemini e l’introduzione di funzioni sperimentali per le sottoscrizioni a pagamento.

Altra novità a dir poco interessante sarà NotebookLM Plus, che sarà disponibile per gli abbonati di Google One nel prossimo futuro. Questo strumento consente agli utenti di interagire direttamente con gli host AI durante una panoramica vocale, con disponibilità per team e organizzazioni.

Come logico, questo 2025 sarà all’insegna di Gemini 2.0, vera e propria punta di diamante della proposta Google per quanto concerne l’AI. Il nuovo modello sarà integrato in modo più ampio nell’ecosistema dell’azienda, con utilizzo nel contesto di ricerche online e YouTube.

I più attenti hanno notato una piccola mancanza nella lettera di Pichai. Non viene in alcun modo nominato Pixel 10: ciò potrebbe facilmente significare che per il lancio dello smartphone sarà necessario attendere perlomeno il 2026.