Il Chromebook di SAMSUNG da 14 pollici è in svendita su Amazon

L’acquisto di un nuovo notebook è un evento, uno di quelli che non capita tutti i giorni e pertanto va fatta la scelta giusta. Se avete dato uno sguardo ad Amazon di certo vi sarà saltato all’occhio il Samsung Galaxy Chromebook Go, un computer portatile sottovalutato ma estremamente potente.

Questo dispositivo nel corso del tempo ha acquisito sempre più popolarità viste le sue performance e il suo design. Gli utenti che propendono per l’acquisto di un Chromebook non possono essere che definiti intelligenti, in quanto si risparmia avendo performance straordinarie. Il laptop di Samsung oggi è una grande occasione in quanto Amazon lo sconta del 9% con la sua nuova offerta a tempo. Il suo punto di forza? Il sistema operativo che rende tutto super fluido e rapido.

Chiunque volesse acquistarlo in sconto, pagherà solo 236 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida in 24 ore.

Il Chromebook Go di Samsung ha processore Intel e grafica full HD

Partendo dal design, questo Samsung Galaxy Chromebook Go stupisce alla grande essendo sottile e leggero. Il vero vantaggio dunque è quello di poterlo portare sempre con sé senza accusarne il peso.

Il display da 14″ full HD è davvero ben bilanciato nei colori ed offre performance stupefacenti. Lo stesso si può dire per quanto riguarda l’hardware, perfettamente equilibrato tra processore, memoria RAM da 4 GB e memoria interna da 64 GB eMMC. Il chip interno è un Intel Celeron e con ChromeOS è davvero performante: la fluidità è il primo aspetto che salta all’occhio.

Con uno sconto del 9%, questo computer portatile costa oggi 236 € e con due anni di garanzia. Per la spedizione, bisogna solo attendere 24 ore.