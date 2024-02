Il citofono diventa SMART con una spesa MINIMA: puoi rispondere a distanza

Oggi su Amazon arriva in sconto il dispositivo perfetto per ogni citofono: il Ring Intercom. Se spesso non siete in casa e volete comunque rispondere, avete sotto mano ciò che fa per voi.

Sul sito e-commerce l’acquisto è disponibile per una cifra di soli 59,99 €, addirittura il 40% in meno rispetto al prezzo di base.

Il Ring Intercom rende il citofono intelligente: apri e rispondi a distanza

Che sia sia il vostro un citofono tradizionale o di ultima generazione e dunque provvisto anche di video, il Ring Intercom lo renderà ancor migliore. Dopo l’installazione di questa piccola scatoletta di fianco ai vostri citofoni, potete ricevere avvisi in tempo reale tutte le volte che qualcuno suona. Aprire è un gioco da ragazzi, basta solo utilizzare l’applicazione ufficiale che consente la gestione a distanza delle funzionalità.

Si può quindi rispondere e parlare tranquillamente come se si fosse in casa, anche a chilometri e chilometri di distanza. La compatibilità con l’assistente vocale Alexa è poi uno dei punti di forza: si possono usare i comandi vocali ad esempio per l’apertura. Il Ring Intercom è stato pensato appositamente per essere installato in maniera autonoma, con le semplici istruzioni fornite dal supporto Amazon.

Reputare questo dispositivo fondamentale in alcuni casi è semplice. Ci si potrebbe ritrovare fuori casa a dover rispondere al corriere che bussa al citofono: ecco la soluzione perfetta per aprire anche il portone e magari fargli lasciare il pacco all’interno.

È semplice da installare e soprattutto non va ad inficiare in alcun modo sull’estetica del proprio arredamento. Il Ring Intercom non a caso è uno dei dispositivi più venduti da Amazon nel 2023 e ora arriva con un prezzo ancora migliore.

Grazie all’offerta a tempo che diminuisce il prezzo del 40%, lo si può acquistare con 59,99 €. Arriverà già domani a casa vostra e con i soliti due anni di garanzia.

