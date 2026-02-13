Il cloud a vita per San Valentino è una buona idea: 50% di sconto da pCloud

L'azienda di cloud storage svizzera offre uno spazio di archiviazione cloud con accesso a vita fino a 10 TB.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 feb 2026
Un regalo alternativo per San Valentino ma non per questo meno gradito dei grandi classici: uno spazio cloud a vita, in cui conservare i propri ricordi e ottenere un accesso illimitato per tutta l’esistenza. A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta di pCloud, azienda di cloud storage con base in Svizzera, che propone i suoi piani a vita in sconto del 50% con prezzi a partire da 199 euro.

Il fiore all’occhiello di pCloud è la tutela dei dati dei suoi utenti, di gran lunga superiore rispetto ad altri servizi analoghi. Il merito? La sede stessa dell’azienda: avendo la propria base in Svizzera, infatti, deve sottostare a una delle leggi sulla privacy più rigide al mondo.

I prezzi dei piani a vita di pCloud durante la promozione di San Valentino

pCloud propone tre diversi piani a vita in base allo spazio di archiviazione disponibile: Premium (1 TB), Premium Plus (2 TB), Ultra (10 TB). Ciascuno di essi beneficia di uno sconto superiore al 50% rispetto al prezzo di listino.

  • Premium 1 TB: 199 euro invece di 435 euro (pagamento unico)
  • Premium 2 TB: 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico)
  • Ultra 10 TB: 799 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Un altro vantaggio significativo di pCloud è l’assenza di costi extra o ricorrenti, che sono soliti caratterizzare i piani di abbonamento mensili o annuali. Nel caso specifico, è richiesto un unico pagamento, dopodiché si avrà accesso a vita al proprio spazio cloud.

Vale poi la pena aggiungere un altro elemento, quello inerente alla sicurezza dei file: a questo proposito, l’azienda elvetica sfrutta il protocollo TLS/SSL, applicato in automatico non appena un utente trasferisce uno o più documenti dal proprio dispositivo ai server pCloud. Inoltre, tra le diverse funzionalità condivise tra tutti i piani vi è anche il backup dei dati dalle principali piattaforme oggi disponibili, tra cui Dropbox, Google Photos, OneDrive, Facebook e Google Drive.

I piani a vita di pCloud sono in sconto del 50% nell’ambito della nuova offerta di San Valentino. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato, con garanzia di rimborso di 14 giorni.

