Il Cloud Storage di Internxt è in offerta: sconti fino all'85% su piani annuali o a vita

Con Internxt hai la possibilità di dar vita al tuo spazio digitale nel cloud totalmente sicuro e protetto. Questa piattaforma mette a tua disposizione sia piani annuali, sia piani a vita, quindi che acquisti una volta soltanto e restano tuoi per sempre, esattamente come li hai acquistati e senza la necessità di abbonamenti ricorrenti. Con codice open-source e crittografia post-quantistica è uno dei migliori servizi del genere che puoi trovare in rete.

Internxt non delude e ti propone una suite privata nel cloud in cui custodire file, backup, immagini e video senza compromessi. Ogni dato viene cifrato prima ancora di lasciare il tuo dispositivo e nessuno potrà mai accedervi, se non tu stesso. I piani coprono dunque esigenze diverse:

Essential : 285 € a vita invece di 1900, oppure 18 € l’anno invece di 120 che include 1 TB di spazio crittografato, crittografia a conoscenza zero, backup del computer, condivisione sicura, VPN crittografata e antivirus;

: 285 € a vita invece di 1900, oppure 18 € l’anno invece di 120 che include 1 TB di spazio crittografato, crittografia a conoscenza zero, backup del computer, condivisione sicura, VPN crittografata e antivirus; Premium: 36 € l’anno invece di 240, oppure 435 € a vita invece di 2900 che include 3 TB di spazio, tutte le funzioni di Essential e in più strumenti per collaborare: inviti, cartelle condivise, versioning dei file e, prossimamente, VPN, antivirus e Cleaner migliorati;

36 € l’anno invece di 240, oppure 435 € a vita invece di 2900 che include 3 TB di spazio, tutte le funzioni di Essential e in più strumenti per collaborare: inviti, cartelle condivise, versioning dei file e, prossimamente, VPN, antivirus e Cleaner migliorati; Ultimate: 54 € l’anno invece di 360, oppure 585 € a vita invece di 3900 che include 5 TB di spazio crittografato e tutte le funzioni avanzate, con in più supporto a CLI, WebDav, NAS, Rclone, oltre a servizi futuri come Meet e Mail.

Come puoi vedere ce n’è per tutti i gusti, ma soprattutto per tutte le esigenze: dalle necessità di base come Essential a qualcosa di più complesso e professionale come Ultimate. Ciò che conta è che, a prescindere dal piano che sceglierai, potrai contare sempre sulla straordinaria combinazione tra crittografia avanzata e software open source che garantisce la massima trasparenza e soprattutto la totale sicurezza.