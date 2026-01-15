Il Cloud Storage di Internxt è in offerta: sconti fino all'85% su piani annuali o a vita

La tua occasione per costruirti uno spazio digitale privato e veramente sicuro.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 15 gen 2026
Con Internxt hai la possibilità di dar vita al tuo spazio digitale nel cloud totalmente sicuro e protetto. Questa piattaforma mette a tua disposizione sia piani annuali, sia piani a vita, quindi che acquisti una volta soltanto e restano tuoi per sempre, esattamente come li hai acquistati e senza la necessità di abbonamenti ricorrenti. Con codice open-source e crittografia post-quantistica è uno dei migliori servizi del genere che puoi trovare in rete.

Internxt non delude e ti propone una suite privata nel cloud in cui custodire file, backup, immagini e video senza compromessi. Ogni dato viene cifrato prima ancora di lasciare il tuo dispositivo e nessuno potrà mai accedervi, se non tu stesso. I piani coprono dunque esigenze diverse:

  • Essential: 285 € a vita invece di 1900, oppure 18 € l’anno invece di 120 che include 1 TB di spazio crittografato, crittografia a conoscenza zero, backup del computer, condivisione sicura, VPN crittografata e antivirus;
  • Premium: 36 € l’anno invece di 240, oppure 435 € a vita invece di 2900 che include 3 TB di spazio, tutte le funzioni di Essential e in più strumenti per collaborare: inviti, cartelle condivise, versioning dei file e, prossimamente, VPN, antivirus e Cleaner migliorati;
  • Ultimate: 54 € l’anno invece di 360, oppure 585 € a vita invece di 3900 che include 5 TB di spazio crittografato e tutte le funzioni avanzate, con in più supporto a CLI, WebDav, NAS, Rclone, oltre a servizi futuri come Meet e Mail.
Come puoi vedere ce n’è per tutti i gusti, ma soprattutto per tutte le esigenze: dalle necessità di base come Essential a qualcosa di più complesso e professionale come Ultimate. Ciò che conta è che, a prescindere dal piano che sceglierai, potrai contare sempre sulla straordinaria combinazione tra crittografia avanzata e software open source che garantisce la massima trasparenza e soprattutto la totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

