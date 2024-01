Il codice SCONTO che regala il compressore portatile Xiaomi (-34%)

Il compressore ad aria portatile di Xiaomi è tornato disponibile e protagonista su Amazon. Grazie alla sua estrema versatilità, può essere oggi il prodotto da acquistare o da regalare.

Il Mijia è oggi disponibile su Amazon con un codice sconto che può essere tranquillamente digitato in fase di acquisto o applicato con il semplice tasto “Applica“. Il prezzo finale diventerà dunque di soli 39,59 € con due anni di garanzia.

Il compressore più amato di sempre, Xiaomi lo ha aggiornato

Torna di nuovo disponibile e presenta fin da subito le sue principali caratteristiche tecniche nella descrizione. Il compressore portatile Mijia di Xiaomi, nella sua seconda versione, presenta 150 PSI di potenza di gonfiaggio e una batteria da 2000 mAh. Tramite il pratico display disponibile sulla parte frontale, si potranno leggere tutti i dati durante il gonfiaggio di uno pneumatico, di un pallone o di una qualsiasi altra cosa che necessiti di aria compressa.

Sono addirittura 6 le modalità disponibili e c’è anche una praticissima lampada LED per le emergenze.

Arrivato per la prima volta qualche anno fa nella sua versione precedente, questo compressore ad aria portatile era diventato una vera icona. Non poteva essere da meno la versione successiva, quella più compatta e più potente che oggi su Amazon rappresenta uno dei migliori sconti. Il Mijia, questo il nome che Xiaomi gli ha dato, gode delle specifiche citate poco più in alto ma soprattutto di un ottimo prezzo.

Aprendo la pagina di acquisto del compressore, si può notare fin da subito il prezzo pieno ma sotto direttamente il tasto “Applica“. Sarà in quel modo che verrà attivato il codice sconto che consentirà di risparmiare il 34%. Il totale alla fine sarà di soli 39,59 € con spedizione rapida entro domani e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.