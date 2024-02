Il compressore PORTATILE più comprato su Amazon col coupon del 40%

L’occasione è da prendere al volo, soprattutto per chi viaggia in auto, moto o in bici. Amazon rende disponibile un compressore d’aria elettrico e portatile con un coupon del 40%.

Il prezzo di questo prodotto, davvero performante e ben realizzato, è oggi di soli 28,79 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Questo compressore costa pochissimo oggi, è spettacolare

Ritrovarsi di fronte a oggetti del genere è davvero raro, non per la loro utilità ma per la grande convenienza che c’è nell’acquistarli. Il compressore d’aria portatile è un vero regalo soprattutto per gli automobilisti ma anche per chi va in giro in moto o in bicicletta. Si tratta di una pompa ad aria elettrica, la quale è in grado di fornire una pressione massima che arriva a 160 PSI, con un flusso d’aria pari a 30 l/min.

Sono 3 le modalità che questo compressore offre, tutte già impostate ci sono anche 4 unità di pressione diverse. Rispetto agli altri compressori portatili che possono essere usati solo quando la batteria è completamente carica, in questo caso il prodotto in sconto può essere utilizzato anche collegato direttamente alla presa accendisigari. Il vero punto di forza è questo quindi: anche se sarà scarico, potrà essere usato in ogni momento. L’altro punto di forza è la versatilità, siccome non è solo un compressore. Gli utenti possono infatti usare il dispositivo anche per ricaricare lo smartphone o un qualsiasi altro device e anche come torcia elettrica siccome ci sono 4 luci LED.

Per acquistare questo compressore elettrico portatile, basterà sborsare la cifra di soli 28,79 €. Ci sarà anche la spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.