Il computer che amano tutti costa 200 EURO, ha un display da 16" ed è potentissimo

Come una spesa davvero esigua oggi si può portare a casa un computer portatile di buon livello che prevede un ampio schermo e buone specifiche hardware. Il Jumper S5 Max compare di nuovo in sconto su Amazon.

Grazie al 58% di sconto infatti gli utenti potranno acquistarlo per 209,99 € con spedizione entro cinque giorni e con due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

Il computer portatile di Jumper è amatissimo, ecco le sue specifiche

Quello che ovviamente tutti notano fin dal primo momento è il design di questo computer portatile. Il Jumper S5 Max è infatti molto sottile ed ha uno schermo praticamente completo, oltre che grande. Sono di pochi centimetri i bordi che lo contornano, in tutti i suoi 16″ di ampiezza. Ma risoluzione è in full HD mentre per quanto riguarda il piano tecnico, a bordo c’è un processore Intel Celeron che arriva fino a 2,5 GHz.

La memoria RAM è da 4 GB mentre la memoria interna è costituita da un SSD da 128 GB. Per quanto concerne l’autonomia, il livello è davvero alto visto che si arriva oltre le 6 ore grazie alla patente batteria.

Si sente spesso parlare dei computer portatili del marchio Jumper soprattutto online. Oggi direttamente su Amazon questo modello da 16″ di ampiezza porta con sé ottime specifiche tecniche e un regalo: per un anno gli utenti potranno avere a bordo del loro PC un anno di Microsoft Office 360 totalmente gratis.

Questo S5 Max oggi arriva con un ottimo sconto e costa infatti solo 209,99 €. Nell’offerta di Amazon sono compresi due anni di garanzia e anche la spedizione rapida entro un massimo di quattro giorni.

