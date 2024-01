Il computer HP All-in-One con display da 22" costa 130 € in meno

Un tempo un computer all-in-one era totalmente inaccessibile per gran parte delle persone visti i prezzi che circolavano. Ad oggi situazioni del genere sono diventate molto più accessibili, soprattutto se si va su Amazon. Oggi il pc di HP, quello da 22″, è in sconto con un ottimo prezzo di vendita proprio sul famoso sito e-commerce.

Al suo interno ci sono componenti hardware di livello ottimo, ovviamente contestualizzando la fascia di prezzo. Non manca veramente nulla per tutti coloro che vogliono avere un computer in casa in grado di svolgere svariate tipologie di operazioni. Il computer di HP arriva inoltre con uno sconto del 25%, per un totale di 399,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Amazon offre in sconto il computer di HP, è solo schermo!

Dotato di uno schermo, non touchscreen, da 22″ con risoluzione full HD, questo computer di HP è molto performante. Il merito è da attribuire alla memoria RAM da ben 8 GB, all’SSD da 256 GB e al processore, un Intel Celeron J4025.

Oltre a questo ricordiamo che c’è l’audio integrato grazie agli speaker nella barra inferiore di grandi dimensioni.

Molto comodo per essere posizionato sulla propria scrivania e soprattutto per non fornire un grande ingombro, questo HP all-in-one si dimostra un grande acquisto. Le sue caratteristiche tecniche parlano da sole e non c’è bisogno di dire altro: con tutte queste specifiche è probabilmente il computer di cui tutti hanno bisogno.

Portare a casa un prodotto che include anche tastiera e mouse, oltre allo schermo in alta definizione risulta più comodo con il 25% di sconto e con un prezzo di 399,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e per ricevere il tutto occorreranno solo 24 ore.

