Il computer portatile ASUS con display Full HD REGALATO su Amazon

L’offerta di giornata su Amazon riguarda certamente l’ASUS Chromebook CX1, il computer portatile rapidissimo basato su ChromeOS. Le componenti hardware sono perfette per garantire fluidità e velocità in ogni tipo di operazione.

Oggi Amazon garantisce un ottimo prezzo per questo laptop, una vera garanzia nel mondo dell’informatica. Con soli 229 € gli utenti del sito e-commerce possono effettuare un acquisto eccezionale, approfittando del 34% di sconto. Ci sono due anni di garanzia come sempre a disposizione e anche la spedizione in un solo giorno.

Il Chromebook di ASUS è in sconto, ha un display da 14″

Esteticamente i materiali utilizzati sono tra i migliori in circolazione, favorendo una grande resistenza ai graffi e agli urti. Questo comporta anche una grande leggerezza da cui consegue una trasportabilità senza precedenti: lo si può portare in borsa o nello zaino senza sentirne il peso.

L’ASUS Chromebook CX1 gode di un display da 14″ in full HD ma anche di un processore interno Intel Celeron N4500 che insieme ai 4 GB di RAM e alla memoria da 64 GB eMMC veloce, garantisce una fluidità straordinaria.

Chi si sta interrogando sul vero punto di forza di questo computer portatile non ha bisogno di pensarci troppo: è sicuramente il sistema operativo. ChromeOS è la punta di diamante di questo ASUS Chromebook CX1, siccome è leggerissimo e in grado di girare alla grande con queste specifiche. Il motivo per acquistare il portatile è quindi il suo grande rapporto tra qualità e prezzo.

