Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 2 dic 2025
Il Cyber Monday di NordVPN è ancora attivo: 2,99€ al mese (74% di sconto) e 3 mesi gratis

Per natale regalati la sicurezza totale di NordVPN. Hai ancora infatti la possibilità di richiedere l’offerta per il Cyber Monday con cui avere un abbonamento di 2 anni alla piattaforma con il 74% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis. In parole povere, pagherai soltanto 2,99 euro al mese invece di 11,59 e navigherai al sicuro e in anonimato ovunque ti trovi con una semplicità strepitosa.

Con NordVPN avrai la certezza di poter godere finalmente di una connessione protetta e a prova di intruso senza sacrificare un minimo di velocità. Potrai guardare i tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti, su tutti i tuoi dispositivi e ovunque ti trovi senza limiti di velocità o di larghezza di banda. La tua privacy sarà garantita dalla tecnologia di crittografia avanzata A‑256, che protegge i tuoi dati anche quando utilizzi reti Wi‑Fi pubbliche. Inoltre, grazie al Dark Web Monitor attivo, NordVPN scansiona costantemente il dark web alla ricerca di eventuali credenziali trapelate.

La politica di no-log rigorosa di NordVPN ti assicura inoltre che nessuna delle tue informazioni venga raccolta o memorizzata, inclusi dati privati come larghezza di banda, log di traffico, indirizzi IP o dati di navigazione. Con un solo account potrai proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, su qualsiasi sistema operativo o browser e persino con la possibilità di installare la VPN sul router di casa e proteggere l’intera rete domestica.

Il tuo regalo di Natale saranno sicurezza, velocità e semplicità con NordVPN: attiva l’offerta Cyber Monday a soli 2,99 euro al mese e 3 mesi extra gratis.

