Il dispositivo di PHILIPS che rinnova i maglioni costa 9 EURO

Torna di nuovo in sconto e in una variante che in tanti non conoscevano uno degli accessori più amati di Amazon. Il levapelucchi Philips è disponibile con uno sconto corposo proprio oggi sul celebre sito e-commerce, dove sta andando a ruba.

Questo piccolo prodotto è in grado di rinnovare qualsiasi capo di abbigliamento che presenti segni di usura dovuti a pelucchi ed eccessi di tessuto. Il suo scopo è proprio quello: evitare di buttare un maglione, una maglia, una camicia e quant’altro.

Lo sconto del 50% favorisce l’acquisto siccome il prodotto costa solo 9,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce grazie ad Amazon.

Bastano 9 € per avere un levapelucchi elettrico di Philips

Dopo averlo visto nella classica colorazione azzurra, eccolo in nero: torna in sconto il levapelucchi di Philips. Dotato di una ventola in grado di recidere di netto i pelucchi, questo piccolo dispositivo ha anche un serbatoio dove tutto verrà accumulato. Il vero punto di forza è la semplicità di utilizzo: anche chi non l’ha mai utilizzato prima riuscirà a farlo senza problemi.

Il punto di forza di questo piccolo dispositivo che per alcune persone risulterà una novità, è certamente quello di costare pochissimo. Talvolta, invece di buttare un capo di abbigliamento, basta semplicemente spendere questa esigua cifra per porre rimedio. Il levapelucchi di Philips è peraltro il dispositivo più venduto in assoluto, siccome solo il mese scorso ne sono stati acquistati più di 7000 su Amazon.

Semplice da usare, bello esteticamente e funzionale al 100%, questo prodotto oggi mostra un prezzo di soli 9,99 € per il pubblico di Amazon. C’è infatti il 50% di sconto che comprende anche due anni di garanzia e la spedizione rapida entro un giorno.