Il doppio sconto su questo tablet Android è spettacolare!

Il Blackview Tab 10 è un tablet Android (versione 13) con un lunga lista di “pro”. Si parte dal prezzo, oggi davvero eccezionale: con il doppio sconto Amazon (71% e 60€, quest’ultimo si ottiene tramite coupon), il dispositivo può essere acquistato a soli 139,99€, spedizione inclusa. Non è un top di gamma, ma è il design è a fuoco e la scheda tecnica si presenta affidabile.

Offerta strepitosa su Amazon: con il doppio sconto, il tablet Android di Blackview costa meno di 150€

Esteticamente, il dispositivo è caratterizzato da un design rifinito, tendente al premium si potrebbe dire. Il retro in alluminio è lineare, senza fronzoli, e ospita solo una doppia fotocamera con AI per foto e video di buona qualità. La parte frontale invece è caratterizzata dal display HD IPS da 10,1 pollici. Le cornici sono sottili e simmetriche, per un risultato finale che non può che essere promosso.

In quanto a prestazioni, questo tablet Android può contare su un processore MediaTek MT8788, 16GBdi RAM e 2564GB di archiviazione che, volendo, puoi anche espandere fino ad 1TB. Il sistema operativo è Android 13 e mette a tua disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Avendo una batteria da 7680mAh, il device dovrebbe avere un’autonomia di buon livello. Non è l’ideale per i videogiochi più energivori, ma per un uso di base è più che sufficiente: streaming, videochiamate, social network, email e così via. A vedere il rapporto qualità-prezzo, è un tablet ideale anche per lo studio online (DAD).

Da segnalare c’è infine la doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 megapixel e 5 megapixel.

Ricorda che per completare l’acquisto a soli 139,99€ è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon. In questo modo si ottiene infatti uno sconto di 60€ che va ad aggiungersi a quello del 71% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.