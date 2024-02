Il FAMOSISSIMO mouse wireless di Logitech costa 10 EURO in sconto

L’occasione è da prendere al volo proprio oggi su Amazon, siccome uno dei mouse wireless più gettonati di sempre è in sconto. Il Logitech M171, compatibile con tutti i dispositivi, arriva con il suo design e la sua qualità a mettere tutti gli altri in riga.

Effettivamente si tratta di uno dei più venduti sul celebre sito e-commerce e lo dimostrano anche recensioni e votazioni. Il suo punto di forza? La precisione, sebbene sia un prodotto che oggi, con il 14% di sconto, costa solo 10,29 € in promo. Basterà attendere il giorno seguente per riceverlo a casa con spedizione veloce, peraltro con due anni di garanzia.

L’M171 è un mouse fantastico: la batteria non finisce mai

Con un design estremamente minimale e semplice, il mouse wireless di Logitech non disdegna una grande ergonomia. Il motivo per cui acquistarlo è proprio questo: avere un prodotto che sembra essere disegnato per la propria mano, indipendentemente dalla persona che lo utilizza. Le parti in plastica riciclata sono veramente ben rifinite in questa variante ed è un piacere osservare le sue linee.

La durata della batteria arriva ad un anno grazie alla funzione di autospegnimento, ma il vero punto in più è lo scorrimento controllato riga per riga con la pratica rotella. Non manca il tracciamento ottico ed il controllo fluido e preciso del cursore su ogni superficie. La connessione al device principale avverrà in 3 secondi grazie al ricevitore USB molto potente ed affidabile.

Il mouse M171 è da acquistare per via della sua comodità anche nel trasporto, ma soprattutto per le varie specifiche appena discusse. Oggi il suo prezzo è di 10,29 € grazie al 14% di sconto su Amazon.

