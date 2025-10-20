Il file che si desidera visualizzare in anteprima potrebbe danneggiare il computer: perché?

Sono tanti gli utenti che segnalano l’improvvisa comparsa del messaggio “Il file che si desidera visualizzare in anteprima potrebbe danneggiare il computer” nel riquadro di anteprima di Windows 10 e Windows 11, all’interno di qualunque finestra di Esplora file utilizzata per gestire file PDF.

Il problema può essere frustrante, soprattutto se l’utente è abituato a lavorare con molti documenti PDF e a visualizzarne l’anteprima con Esplora file. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni, sia temporanee che permanenti, utili per ripristinare il normale comportamento di Windows.

Problema apparso dopo gli aggiornamenti di Windows 10 e Windows 11 distribuiti a ottobre 2025

La causa scatenante del messaggio “Il file che si desidera visualizzare in anteprima potrebbe danneggiare il computer” sembra essere, in molti casi, l’avvenuta applicazione degli aggiornamenti cumulativi Microsoft di ottobre 2025: KB5066835 per Windows 11; KB5066791 per Windows 10.

Per verificare se gli aggiornamenti sono installati, a seconda della versione in uso, basta aprire una finestra PowerShell quindi digitare quanto segue:

Get-HotFix -Id KB5066835 #Windows 11

Get-HotFix -Id KB5066791 #Windows10

Se l’aggiornamento è presente, Windows mostra una riga con dettagli come Source, Description e InstalledOn. Se non appare nulla, significa che non è installato.

Disinstallando temporaneamente i due aggiornamenti cumulativi, si può verificare che l’avviso “Il file che si desidera visualizzare in anteprima potrebbe danneggiare il computer” scompare in automatico:

wusa /uninstall /kb:5066835

wusa /uninstall /kb:5066791

La gestione del cosiddetto Mark of the Web da parte di Windows 10 e Windows 11

Se il file proviene dalla rete Internet o da un sistema diverso da quello locale, dopo l’installazione degli aggiornamento di ottobre 2025, potrebbe verificarsi la comparsa del messaggio “Il file che si desidera visualizzare in anteprima potrebbe danneggiare il computer“.

Dopo aver opportunamente verificato che i file PDF siano legittimi e non contengano codice malevolo, si può risolvere il problema della comparsa dell’avviso anche rimuovendo il cosiddetto Mark of the Web (MotW) ovvero il marcatore che Windows assegna automaticamente ai file provenienti da host remoti, indipendentemente dal loro contenuto.

Per procedere in tal senso si può copiare e incollare il seguente codice in una finestra PowerShell, avendo cura di sostituire il percorso indicato ( D:\Download ) con quello contenente i file PDF per i quali Esplora file non mostra più l’anteprima:

Get-ChildItem -Path "D:\Download" -Recurse -Filter *.pdf -Force -ErrorAction SilentlyContinue | ForEach-Object { try { Unblock-File -Path $_.FullName -ErrorAction Stop } catch {} }

Il metodo Unblock-File ha proprio l’effetto di rimuovere il MotW da tutti i file memorizzati nella cartella specificata.

Impostare cartelle o percorsi di rete come “siti affidabili”

Per file su NAS o cartelle condivise in rete locale, si può premere la combinazione di tasti Windows+R , digitare inetcpl.cpl quindi accedere alla scheda Sicurezza, Intranet locale, Siti, Avanzate.

Nel campo Aggiungi il sito Web all’area, si può quindi aggiungere il percorso della rete o NAS: ad esempio file://192.168.xxx.xxx o semplicemente 192.168.xxx.xxx .

Questo è utile per aprire file PDF che mostrassero in anteprima il messaggio “Il file che si desidera visualizzare in anteprima potrebbe danneggiare il computer” pur essendo conservati su dispositivi connessi in rete locale.