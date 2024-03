Il Fire TV Stick 4K MAX va a ruba con le offerte di PRIMAVERA

L’ondata di offerte di primavera ufficializzate a partire dalla mezzanotte di questo 20 marzo ha prodotto un turbinio di opportunità. Tra queste a distinguersi particolarmente ecco la chiavetta magica, quella che dà nuova vita anche alle televisioni più attempate: si tratta del Fire TV Stick 4K Max.

Con le nuove caratteristiche di cui Amazon l’ha dotato, il dispositivo consente di avere quel qualcosa in più che gli utenti desideravano. Oltre alla risoluzione nettamente migliorata c’è anche il Wi-Fi 6E.

Lo sconto del 30% disponibile oggi in via del tutto eccezionale consente di beneficiare di un prezzo finale di soli 49,99 €.

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max è fenomenale, costa così poco solo su Amazon

Il lettore multimediale più potente che Amazon mette a disposizione si chiama Fire TV Stick 4K Max e oggi è in sconto. Una volta collegato alla porta HDMI del TV, ecco un nuovo sistema operativo prendere possesso dell’apparato. Tutte le applicazioni, tra piattaforme video e molto altro, diventato disponibili. La risoluzione massima è in 4K tecnologie del calibro del Dolby Vision e dell’HDR10+.

Il supporto al Wi-Fi 6E consente di godersi una riproduzione streaming molto più fluida anche con più dispositivi connessi al router principale.

Chi vuole trasformare la sua vecchia televisione in una vera e propria smart TV, non ha altra chances che acquistare questo prodotto. Certo, ce ne sono anche degli altri più economici ma la massima esperienza si raggiunge con questo Fire TV Stick 4K Max. Non ci sono paragoni: la definizione è il vero punto di forza. Sembra di essere al cinema usando questo piccolo dispositivo che peraltro si installa facilmente e in maniera molto intuitiva.

