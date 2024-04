Il Fire TV Stick 4K STRAVOLGE la tua televisione, oggi costa quasi la metà

In un tempo neanche troppo remoto sarebbe stato assurdo pensare di poter aggiungere un dispositivo alla porta HDMI e trasformare la propria televisione. Ad oggi con i prodotti Fire TV di Amazon tutto ciò è possibile e con grandi risultati. L’esempio lampante di qualità e prestazioni è fornito ora dal modello Fire TV Stick 4K, in grado di far diventare una televisione totalmente diversa.

È proprio questo il punto di forza di questi piccoli dispositivi, che infatti stanno andando a ruba in tutte le loro forme. Oggi su Amazon questo prodotto, che è il top della gamma, arriva addirittura con il 43% di sconto, un vero assist per chi non aspettava altro.

Con questa riduzione del prezzo, il totale cala a soli 39,99 € e sono sempre inclusi due anni di garanzia oltre che 24 ore per la spedizione a domicilio gratuita.

Compra il Fire TV Stick 4K su Amazon, c’è il Wi-Fi 6

Quando un utente acquista un dispositivo Fire TV Stick di Amazon come questo in versione 4K, deve pensare ad un aspetto: la semplicità di utilizzo. Serve solo inserirlo nella porta HDMI della televisione e selezionare la fonte con il telecomando.

Si apre a quel punto un mondo tutto nuovo, fatto del sistema operativo più leggero e semplice da utilizzare in assoluto. Si possono usare le applicazioni streaming più famose e tante altre soluzioni. Il vero vantaggio di poter staccare il Fire TV Stick 4K e di poterlo portare con sé ovunque avendo già configurate tutte le proprie applicazioni. C’è il Wi-Fi 6, il Dolby Atmos, il Dolby Vision e c’è anche l’HDR10+.

Con uno sconto del 43% questo straordinario dispositivo oggi costa su Amazon solo 39,99 € con due anni di garanzia inclusi.