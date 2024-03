Il Fitbit Sense 2 batte l'Apple Watch e costa 300 EURO in meno

Ce ne sono davvero tanti di smartwatch in commercio ma quello che oggi Amazon propone in sconto è sicuramente uno dei migliori. Il Fitbit Sense 2, recente, bello da vedere e soprattutto poco costoso, è il desiderio di tantissimi utenti appassionati di fitness ma anche di lifestyle.

Con la sua estetica inconfondibile e con il suo sistema interno super semplice da capire, questo questo Fitbit mette a disposizione diverse opportunità e per due sistemi operativi: Android ed iOS.

Amazon oggi propone un’offerta a tempo con cui abbassa il suo prezzo del 13% portandolo quindi a 199 €. Da ricordare che il prezzo originale era di 299 € al lancio. In genere viene spedito in un massimo di cinque giorni e con due anni di garanzia al seguito.

Con il Fitbit Sense 2 hai tutto e monitori la tua salute

Il Fitbit Sense 2 è Stato pensato espressamente per monitorare tutti i dati sulla salute tenendo conto di quelli principali. Tra questi rientrano il battito cardiaco, l’analisi del sonno, l’elettrocardiogramma, l’ossigeno nel sangue e tantissime attività fitness.

Registra l’attività dell’intera giornata ed è anche in grado di mappare l’intensità di ogni allenamento. Per quanto riguarda la resistenza all’acqua, arriva ad una profondità di 50 metri. L’autonomia porta il Fitbit Sense 2 durare fino a 6 giorni.

Il punto di forza di questo spettacolare smartwatch è sicuramente l’autonomia ma anche la grande abilità nel tracciare il sonno. Gli utenti riferiscono di non aver mai avuto dati così precisi riguardo a quanto hanno dormito e a come hanno dormito. Essendo impermeabile, non concede alcuna paura dell’acqua.

Il suo prezzo in sconto oggi su Amazon del 13% con la nuova offerta a tempo, equivale a 199 € con due anni di garanzia.