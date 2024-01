Il freddo sarà un lontano ricordo con la stufetta elettrica da 20 EURO

L’Italia è stretta da alcuni giorni nella morsa del freddo, con qualcuno che direbbe: “finalmente”. Certo, il periodo si presta particolarmente a queste condizioni atmosferiche, ma fargli fronte diventa complicato quando il proprio ambiente domestico stenta a riscaldarsi. A tal proposito oggi su Amazon compare una stufetta elettrica di ottimo fattura ad un prezzo che più contenuto non si può.

Non ci sarà da preoccuparsi del consumo in quanto è sviluppata proprio per non consumare troppo. Il suo prezzo in sconto del 5% con questa offerta a tempo scende a 21,63 €.

Una stufetta a basso consumo su Amazon in sconto

In grado di riscaldare rapidamente la stanza in cui viene applicata grazie alla sua potenza da 1200W, questa stufetta elettrica sarà una piacevole sorpresa. Basteranno infatti pochi minuti per ritrovarsi in un ambiente confortevole.

È silenziosa quanto basta in quanto il rumore che sviluppa è inferiore ai 28 dB e consente pertanto di dormire senza problemi. Sono due le modalità di cui gode: quella a calore basso e a calore alto, entrambe selezionabili mediante l’unico pulsante disponibile.

Le fredde serate invernali stanno colpendo tutta l’Italia, sud compreso. Le specifiche appena viste di questa piccola stufa permettono di alleviare il problema, riscaldando i piccoli ambienti in poco tempo. Niente paura per quanto riguarda il consumo elettrico, siccome la stufetta elettrica è in grado di essere molto discreta sotto questo aspetto.

Gli utenti che la acquisteranno si troveranno molto bene per le sue capacità ma soprattutto per il suo essere silenziosa. Il prezzo oggi scende del 5% e porta il costo finale a scendere fino a 21,63 €. Basterà solo un giorno per ricevere il prodotto a casa e inoltre ci saranno anche due anni di garanzia.

