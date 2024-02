Il Galaxy A54 5G con TRE fotocamere costa quasi la metà su eBay

La bomba di giornata arriva da parte del colosso e-commerce eBay, che mette in mostra uno dei migliori Samsung Galaxy a prezzo strepitoso. Il fantastico A54 5G è quel che serve a tutti gli utenti, essendo potente, versatile e conveniente.

Grazie allo sconto del 36% e al codice sconto (PSPRFEB24) che garantisce un ulteriore risparmio di 15 €, il prezzo oggi è di 303 €.

Il Samsung Galaxy A54 5G è pieno di risorse e costa pochissimo

L’estetica lascia capire subito che ci si ritrova di fronte ad uno dei migliori modelli disponibili nell’arsenale di Samsung. Il Galaxy A54 5G è bellissimo, rifinito alla grande e con materiali di prima scelta. Ciò concede all’utente un grande appagamento anche solo dal punto di vista visivo, con un telefono da considerare bellissimo. Davanti è tutto display, grazie al pannello da 6,4″ con risoluzione in full HD+, in grado di offrire immagini estremamente definite e luminose.

Poco più in alto c’è la fotocamera frontale, esattamente al centro dello schermo. Il vero punto di forza però è sul retro, con le tre fotocamere disposte sul lato sinistro in verticale, come il Galaxy S24. La principale è dotata di ben 50 MP e di OIS, con foto e video che sono dei veri e propri capolavori. La vera meraviglia sta nel 4K, qualità con cui vengono girati i filmati.

L’altro punto di forza è sicuramente la batteria, unità da 5000 mAh che rende lo smartphone inesauribile. Molto spesso gli utenti riferiscono di essere arrivati anche a fine giornata con circa il 30% disponibile.

Chi vuole acquistare questo smartphone, può fare oggi un vero affare su eBay inserendo il codice PSPRFEB24. È così che il prezzo scende a 303 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.