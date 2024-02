Il Garmin Venu Sq è lo smartwatch per ogni stile e tutte le occasioni

Il Garmin Venu Sq è uno smartwatch con un design elegante e dotato di tutte quelle funzionalità per monitorare sia l’attività fisica che la salute dell’utente che lo indossa. Il prezzo di listino del dispositivo è di 199 euro ma oggi, grazie allo sconto Amazon del 37%, lo si aggiunge al carrello a soli 125 euro, spedizione compresa. La versione oggi in offerta è quella con cassa oro e cinturino bianco.

Il Garmin Venu Sq è uno degli smartwatch più belli, ed è anche uno dei più precisi nel monitoraggio

Questo di Garmin è uno smartwatch che si distingue per il suo design elegante e minimalista, abbinato a una gamma completa di funzioni avanzate per il fitness e la salute. Il suo corpo in alluminio anodizzato e il display AMOLED touchscreen a colori lo rendono un accessorio raffinato e versatile, praticamente adatto ad ogni stile e occasione.

Lo schermo AMOLED da 1,4 pollici è nitido e luminoso e garantisce una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole. L’interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare, con gesture fluide e icone chiare. La personalizzazione è garantita da una vasta gamma di quadranti e cinturini intercambiabili.

Il Venu Sq offre un monitoraggio completo di diverse attività sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e pilates. Il GPS integrato consente di tracciare con precisione percorsi e distanza percorsa, mentre il cardiofrequenzimetro ottico Elevate fornisce dati affidabili sulla frequenza cardiaca durante l’allenamento e durante il giorno.

Le principali funzionalità per la salute sono le seguenti:

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Monitoraggio del sonno (dati sulla qualità del sonno e suggerimenti per migliorarlo)

(dati sulla qualità del sonno e suggerimenti per migliorarlo) Monitoraggio del livello di stress (aiuta a gestire lo stress con esercizi di respirazione e consigli personalizzatti)

(aiuta a gestire lo stress con esercizi di respirazione e consigli personalizzatti) Monitoraggio del ciclo mestruale (aiuta a monitorare il ciclo e a prevedere l’ovulazione)

(aiuta a monitorare il ciclo e a prevedere l’ovulazione) Body Battery (misura i livelli di energia del corpo per capire quale sia il migliore momento per allenarsi)

Anche l’autonomia è tra i punto di forza del Garmin Venu Sq: è di circa 6 giorni in modalità standard e fino a 14 giorni in modalità risparmio energetico.

