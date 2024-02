Il Google Pixel 7a è il MIGLIOR telefono da comprare oggi (-26%)

Con tutti gli smartphone disponibili su Amazon, oggi la scelta deve necessariamente ricadere su un prodotto in particolare: il Google Pixel 7a. Questo dispositivo ritorna in sconto e rappresenta oggi la soluzione migliore per il 75% degli utenti.

Il colosso e-commerce garantisce infatti le sue grandi prestazioni, accompagnate da un comparto fotografico eccezionale, con uno sconto del 26% sul totale. Il Google Pixel 7a oggi costerà infatti solo 379 € invece che 509 €, davvero un ottimo risparmio. La garanzia è sempre di due anni e la spedizione è veloce e gratuita, garantita peraltro in un giorno.

Google Pixel 7a, lo smartphone da acquistare ora

Con un design davvero spettacolare che richiama i fratelli maggiori Pixel 7 e Pixel 7 Pro, questo smartphone di Google è anche molto ergonomico. Sta benissimo in mano e restituisce un feedback al tatto davvero positivo. Venendo dalle prestazioni, queste sono eccezionali grazie ai 128 GB di memoria interna superveloce, agli 8 GB di memoria RAM ma soprattutto al processore Google Tensor G2.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sono due i sensori posteriori, con quello principale grandangolare da 64 MP. La batteria è uno dei punti di forza assoluti siccome garantisce fino a 72 ore con risparmio energetico attivo. Il display è da 6,1″ in full HD+ e di tipo OLED: è uno spettacolo guardare i colori riprodotti su questo pannello.

Gli smartphone di Google stanno acquisendo sempre più successo col passare del tempo, visto che costano leggermente meno rispetto ai rivali offrendo caratteristiche spaziali. Questo Google Pixel 7a ha un vantaggio: sembra un top di gamma sia a livello estetico che prestazionale.

C’è il comparto fotografico giusto, la batteria dura quanto gli utenti si aspettano e soprattutto è davvero bellissimo da vedere. Questi sono in breve i suoi punti di forza, anche se ce n’è un altro: il prezzo di vendita. Grazie al 26% di sconto che oggi Amazon rende disponibile, ci sarà un prezzo totale di soli 379 €. Nella spesa è compresa una spedizione rapidissima in due giorni e soprattutto la garanzia di due anni.

