Il Google Pixel 8 a prezzo STRACCIATO l'ultimo giorno di OFFERTE di primavera

Il consiglio perfetto per uno smartphone va nettamente sul Google Pixel 8, uno dei top assoluti del mercato ma soprattutto di queste offerte di primavera. Amazon lo rende ancora disponibile con un ottimo sconto ma sappiate che manca veramente poco. Oggi 25 marzo è l’ultima giornata in cui gli utenti possono approfittare dei grandi sconti ed è per questo che consigliamo il Google Pixel 8.

Non manca veramente niente a questo telefono, in grado di offrire un ottimo comparto multimediale, un’ottima autonomia e un design da primo della classe. Lo sconto dell’11% consente a tutti di risparmiare ancora, portando il ribasso totale rispetto al prezzo iniziale al 28% in meno. Bastano 579 € per portarlo a casa con due anni di garanzia e con spedizione rapida nella colorazione grigio verde.

Il Google Pixel 8 ha una fotocamera pazzesca, è il best-buy del mese su Amazon

Nella versione da 128 GB di memoria, il Google Pixel 8 è oggi disponibile su Amazon. Grazie al suo splendido display da 6,2″ con refresh rate a 120 Hz, consente di beneficiare di prestazioni eccezionali. Il processore Google Tensor G3 è un punto di forza assoluto per velocità ed efficienza energetica. La batteria infatti arriva fino a 72 ore con risparmio energetico.

Per quanto riguarda la fotocamera siamo al cospetto di un doppio sensore che arriva ad un massimo di 50 MP con grandangolo.

Le specifiche tecniche sono di per sé un vero e proprio punto di forza anche se ce ne sono alcune che spiccano. La prima è certamente l’autonomia, di ben 24 ore e spesso anche più. Un altro punto di forza interessante è il design, molto resistente e ben equilibrato con lo smartphone che in mano sta veramente bene. Il Google Pixel 8 tra l’altro oggi costa pochissimo grazie al nuovo ed ulteriore sconto dell’11%.

Bastano 579 € per acquistarlo con due anni di garanzia e con spedizione veloce ma bisogna fare presto: c’è tempo fino a mezzanotte.