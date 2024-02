Il Google Pixel 8 Pro al MINIMO STORICO, c'è un coupon da 50€

Oggi su Amazon il Google Pixel 8 Pro ha un prezzo mai visto prima e sta andando a ruba tra gli utenti più esperti e non solo. C’è il 14% di sconto accompagnato da un coupon da 50 €.

Oltre al prezzo di soli 899 €, che rappresenta il motivo principale per acquistare questo top di gamma assoluto del mercato smartphone attuale, ci sono tantissimi punti di forza interessanti.

Il Google Pixel 8 Pro è il top da battere e oggi costa anche poco

Il Google Pixel 8 Pro è dotato di caratteristiche tecniche difficilmente eguagliabili da altri smartphone, come ad esempio lo schermo.

Il display Super Actua OLED QHD+ da 6,7″ di ampiezza, rende tutto molto più nitido e fluido grazie alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità è il vero pezzo forte, in quanto è quello con lo schermo più luminoso in assoluto.

Per quanto riguarda poi le altre specifiche, si passa ad un hardware super performante rappresentato innanzitutto dal processore Tensor G3. Questo è progettato appositamente per fornire prestazioni ottimali, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google. L’autonomia è il pezzo forte siccome lo smartphone è in grado di durare oltre le 24 ore.

Passando alla fotocamera, il Pixel 8 Pro è uno dei top: con un modulo fatto da tre sensori, gli scatti sono eccezionali, soprattutto grazie alla fotocamera da 50 MP dotata di OIS e all’ultrawide da 48 MP. Oggi la colorazione consigliata è quella in grigio creta da 128 GB di memoria: un capolavoro.

La motivazione finale per acquistare uno degli smartphone più potenti di sempre sta nel prezzo, che crolla oggi di ben 200 € in totale. Il merito è dello sconto del 14% e del coupon da 50 € che Amazon regala: il totale sarà di 899 € con due anni di garanzia.