Il Huawei Band 8 CESTINA l'Apple Watch, costa solo 49 EURO

Chi era alla ricerca di un dispositivo da polso che fosse in grado di monitorare i parametri vitali ma anche di ricevere notifiche e svolgere attività fitness, ha trovato il prodotto perfetto. Direttamente su Amazon oggi è in sconto il Huawei Band 8, uno smart band di altissimo livello che ha un gran display e che soprattutto costa poco.

Il suo design molto semplice racchiude una gran qualità costruttiva ma quello che stupisce sono le capacità. Dotato di diverse funzionalità, questo Huawei Band 8 è al giorno d’oggi uno dei prodotti più acquistati nell’ambito dei dispositivi indossabili.

Chi vuole portarlo a casa, può beneficiare oggi del 17% di sconto grazie ad Amazon. Il prezzo da pagare in questo caso è di soli 49 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione veloce.

Con il Huawei Band 8 monitori tutti i parametri vitali, Amazon quasi lo regala

Il display AMOLED da 1,7″ rende giustizia a questo Huawei Band 8, un dispositivo veramente perfetto. Monitora il sonno scientificamente in tutte le sue fasi, il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e ogni modalità fitness: ci sono infatti 100 modalità di allenamento disponibili. può ovviamente ricevere notifiche di messaggi e chiamate in entrata sullo smartphone ed è compatibile anche con iOS.

Il punto di forza assoluto di questo smart band di Huawei è certamente la batteria. Chi lo indossa può praticamente dimenticare di ricaricarlo, in quanto dura fino a due settimane. Anche il display, molto ampio e dall’alta qualità, è uno dei fiori all’occhiello di questo Band 8, nonché il motivo principale per cui molti utenti lo preferiscono ad uno smartwatch.

Non bisogna lasciarsi scappare questo bracciale, oggi in vendita su Amazon con il 17% di sconto e con un prezzo finale di 49 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione è prevista per l’arrivo già domani.