Il Huawei MatePad da 11,5" batte l'iPad, è il TABLET che oggi va a RUBA

C’è un’offerta bomba oggi su Amazon e riguarda uno dei tablet più belli e di qualità degli ultimi tempi. Il MatePad 11,5 di Huawei è una vera icona di tale ambito e riveste questo ruolo grazie alla sua qualità costruttiva e alle sue specifiche. È quanto di più vicino ad un iPad si possa volere, soprattutto grazie ad una peculiarità: il telaio in alluminio.

Molto sottile, potente e soprattutto con un display molto ampio, il Huawei MatePad 11,5 è oggi l’oggetto del desiderio di tanti utenti. Fortunatamente Amazon lancia un’offerta a tempo che riduce il prezzo del 7%, concedendo un costo totale di 249 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e chi lo acquista si assicura la spedizione entro domani a casa sua.

Huawei MatePad 11,5, il tablet perfetto con un’estetica da paura

Il bellissimo schermo in 2,2K da 11,5″ a 120 Hz è il punto di forza assoluto ma ecco anche un ottimo hardware con con 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM. Il telaio unico in alluminio consente grande resistenza agli urti e anche una leggerezza fuori dal comune. La batteria da 7700 mAh sembra non farlo scaricare mai. Poteva mancare la fotocamera con un sensore 5 MP.

Chi ha bisogno di un nuovo tablet per lavoro, ha trovato pane per i suoi denti. Il Huawei MatePad 11,5 è estremamente consigliato per ogni esigenza, che sia lo studio, il lavoro o semplicemente lo svago. Il vero punto di forza è la qualità costruttiva, oltre al display che garantisce emozioni per ogni contenuto prodotto.

Oggi l’offerta a tempo di Amazon con il 7% di sconto permette a tutti di acquistare il tablet per 249 €. Sono due gli anni di garanzia che saranno disponibili e inoltre c’è la spedizione rapida gratis.