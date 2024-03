Il kit MOUSE e TASTIERA wireless più amato è al 46% di SCONTO

Contro ogni aspettativa, torna in sconto uno dei kit migliori per il proprio computer desktop, ovvero quello composto da mouse e tastiera wireless di Logitech.

Con un’estetica molto basilare ma prestazioni straordinarie, questi due dispositivi oggi costano anche meno del solito. Grazie al 46% di sconto infatti il costo finale scende a soli 29 € con spedizione veloce e con due anni di garanzia.

Mouse e tastiera di Logitech in sconto, mai visto un prezzo così

Il kit MK295 comprensivo di mouse e tastiera che Logitech ha creato, è uno dei più venduti nella storia. Entrambi i prodotti sono ben realizzati ed ergonomici, sia per quanto concerne il mouse che per quanto riguarda la tastiera. Il primo è facilmente impugnabile e gode di tracciamento ottico avanzato. Il secondo invece ha il solito layout italiano e si basa sulla tecnologia Silent Touch, in modo da non essere per nulla rumoroso. La connessione avviene in maniera fulminea grazie al ricevitore USB unico per entrambi i dispositivi.

Giunti ormai alla conclusione, sembra inutile dirlo ma chi vuole un mouse e una tastiera di ottimo livello senza spendere una cifra esorbitante, deve andare assolutamente su questo kit. Logitech ha pensato infatti a tutto: qualità costruttiva, prestazioni e anche un’estetica volta a migliorarne l’utilizzo. Non manca nulla a questo mouse e questa tastiera che infatti presentano anche uno sconto degno di nota.

Basta infatti affidarsi ad Amazon oggi per usufruire del 46% di sconto. Con un prezzo di soli 29 €, gli utenti possono avere a loro disposizione il meglio che c’è in questa fascia.