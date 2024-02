Il laptop PERFETTO è l'ASUS Zenbook 14 con i5, Amazon lo REGALA

L’offerta più incredibile di oggi riguarda un computer portatile di assoluto valore, ovvero l’ASUS Zenbook 14 che arriva su Amazon in sconto. Il computer, totalmente in alluminio, mostra caratteristiche eccezionali tra cui un display display in 2,5K.

Dotato di specifiche tecniche da top di gamma vero, questo laptop è in grado di sorprendere soprattutto per il suo design. Amazon oggi garantisce un’offerta a tempo con il 13% di sconto disponibile per un prezzo totale che dunque tocca 699 €. Ordinandolo oggi, sarà già domani a casa vostra comprendendo anche due anni di garanzia.

ASUS Zenbook 14, il PC potente ed economico

Esteticamente i computer di ASUS sono probabilmente i più belli in assoluto. Questo Zenbook 14 è un vero capolavoro di design, plasmato totalmente in alluminio e con un monitor che lascia poco spazio ai bordi estendendo alla grande tutti i suoi 14″. Il punto di forza è assolutamente il display, con una risoluzione spaziale in 2,5K.

Le specifiche tecniche vedono a capo un processore Intel Core i5 1240P coadiuvato da una memoria RAM da 8 GB e da un SSD da 512 GB. A bordo del sistema operativo è Windows 11 Home.

È difficile che a questo prezzo un computer possa arrivare con un design con un alluminio di questa qualità. Oltre a tale aspetto l’ASUS Zenbook 14 mostra anche un sistema audio firmato Harman/Kardon, caratteristica spesso in dotazione a computer molto più costosi.

Il vero vantaggio dunque è quello di acquistare un prodotto esclusivo già ad un prezzo del genere. È veramente un miracolo avere tutta questa potenza in una scocca così ridotta e con un costo di soli 699 € dovuti al 13% di sconto dell’offerta a tempo di Amazon. Ovviamente per ricevere il prodotto basterà attendere pochissimo, solo un giorno a partire dall’ordine. Saranno due gli anni di garanzia disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.